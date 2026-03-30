Taciz suçlaması sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki taciz davasının müşteki tarafı olan 16 yaşındaki T.T., sahil yolunda şüpheli bir trafik kazasının kurbanı oldu.



Talihsiz kız çocuğu Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.









SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.



ÖNCE TEHDİT SONRA KAZA



Kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.







"HESAP VERECEKSİNİZ" TEHDİDİ



Bahse konu paylaşımda "Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarına beraber ödeyeceksiniz" ifadeleri yer alması kazadaki kasıt şüphesini daha da artırdı.