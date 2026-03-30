Önce tehdit edildi sonra kazaya kurban gitti! CHP'li Hasbi Dede'den şikayetçi olan genç kızın şüpheli ölümü

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan T.T., davanın kritik duruşmasına sayılı günler kala şüpheli bir trafik kazasının kurbanı oldu. Talihsiz çocuk, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı. Öte yandan kazanın bir sosyal medya hesabından T.T ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi şüpheleri daha da artırdı.

Taciz suçlaması sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki taciz davasının müşteki tarafı olan 16 yaşındaki T.T., sahil yolunda şüpheli bir trafik kazasının kurbanı oldu.

Talihsiz kız çocuğu Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

ÖNCE TEHDİT SONRA KAZA

Kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.

"HESAP VERECEKSİNİZ" TEHDİDİ

Bahse konu paylaşımda "Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarına beraber ödeyeceksiniz" ifadeleri yer alması kazadaki kasıt şüphesini daha da artırdı.

DERİN ŞÜPHE

Öte yandan CHP'li Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı ve davanın seyri açısından büyük önem taşıyan duruşmanın 24 Nisan'da yapılacağı öğrenildi.

Taciz davasına bir aydan az bir süre kala, davanın en önemli isminin böylesine ağır bir kazayla saf dışı kalması, ilçede ve sosyal medyada "şüphe" uyandırdı.

