SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.
ÖNCE TEHDİT SONRA KAZA
Kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.
"HESAP VERECEKSİNİZ" TEHDİDİ
Bahse konu paylaşımda "Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarına beraber ödeyeceksiniz" ifadeleri yer alması kazadaki kasıt şüphesini daha da artırdı.
DERİN ŞÜPHE
Öte yandan CHP'li Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı ve davanın seyri açısından büyük önem taşıyan duruşmanın 24 Nisan'da yapılacağı öğrenildi.
Taciz davasına bir aydan az bir süre kala, davanın en önemli isminin böylesine ağır bir kazayla saf dışı kalması, ilçede ve sosyal medyada "şüphe" uyandırdı.