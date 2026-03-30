Real Sociedad, Fenerbahçe'de forma giyen Marco Asensio'yu yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirledi.

Marco Asensio için bu kez La Liga ekibi Real Sociedad'ın devreye girdiği öne çıktı. Hücum hattında oyunun yönünü değiştirecek yaratıcı bir futbolcu arayan İspanyol kulübünün, deneyimli yıldızı önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi. Fenerbahçe'de sergilediği etkili performans, Asensio'nun transfer piyasasında yeniden güçlü biçimde öne çıkmasını sağladı.

1 NUMARALI HEDEF OLDU San Sebastian temsilcisinin Marco Asensio'yu yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedef olarak belirlediği aktarıldı. Mavi-beyazlı kulübün, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun bir çalışma yürütmeye hazırlandığı konuşuluyor. Asensio'nun adı daha önce Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis ve Mallorca ile de anılmıştı.