Marco Asensio Fenerbahçe'den ayrılabilir! Transferle ülkesine dönecek

Fenerbahçe formasıyla kısa sürede taraftarın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Marco Asensio için dikkat çeken bir transfer gelişmesi gündeme geldi. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe katılan İspanyol yıldızın, gösterdiği performansın ardından yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ve ülkesine dönmek istediği öne sürüldü.

  • Real Sociedad, Fenerbahçe'de forma giyen Marco Asensio'yu yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirledi.
  • Asensio'nun İspanya'ya dönüş yaparak La Liga'da oynaması, Dünya Kupası sonrası milli takıma dönüş ihtimalini artırabilir.
  • İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'de sergilediği etkili performansla Avrupa'da yeniden dikkat çekti.
  • Asensio'nun adı daha önce Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis ve Mallorca ile de anılmıştı.

Marco Asensio için bu kez La Liga ekibi Real Sociedad'ın devreye girdiği öne çıktı. Hücum hattında oyunun yönünü değiştirecek yaratıcı bir futbolcu arayan İspanyol kulübünün, deneyimli yıldızı önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi. Fenerbahçe'de sergilediği etkili performans, Asensio'nun transfer piyasasında yeniden güçlü biçimde öne çıkmasını sağladı.

1 NUMARALI HEDEF OLDU

San Sebastian temsilcisinin Marco Asensio'yu yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedef olarak belirlediği aktarıldı. Mavi-beyazlı kulübün, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun bir çalışma yürütmeye hazırlandığı konuşuluyor. Asensio'nun adı daha önce Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis ve Mallorca ile de anılmıştı.

İSPANYA'YA DÖNÜŞ İDDİASI GÜÇ KAZANDI

Marco Asensio'nun kariyerine yeniden İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı iddiası dikkat çekti. La Liga gibi daha görünür bir ligde forma giymesinin, Dünya Kupası sonrası dönemde milli takıma dönüş ihtimalini artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Bu ihtimal, Real Sociedad seçeneğini daha da öne çıkaran unsurlar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE KISA SÜREDE FARK YARATTI

Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Marco Asensio, takımın hücum gücüne önemli katkı verdi. Deneyimli yıldızın etkili görüntüsü, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da yeniden dikkat çekmesini sağladı.

