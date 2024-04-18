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Dünyaları kaldırdı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
Dünyaları kaldırdı

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Hindistan'da yaşayan 9 yaşındaki halterci Arshia Goswami'nin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Daha 10 yaşında bile olmayan halterci, 75 kilo ağırlığı, yani 25 kiloluk ağırlığının 3 katını kaldırmaya karar verdi. Kendisinden kat be kat büyük olan ağırlığı belinden kuvvet alarak kaldıran genç kız, ardından başarıyla yere bıraktı. Daha önceki kişisel rekoru 60 kilo olan Goswami, bunu sadece 8 yaşındayken elde ederek Asya rekoru kırdı. Sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan Goswami'nin güç dolu görüntüleri ise dünya genelinde gündem oldu.

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