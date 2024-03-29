Kalyon Enerji’den sürdürülebilirlik hamlesi

Yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri ve kalkınma amaçları doğrultusunda Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Murtaza Ata, şirketin söz konusu sözleşmeyi imzalamasının küresel sürdürülebilirlik mücadelesinin önemli bir adımı olduğunu vurgulayarak, "Bu taahhüt, bizim kendi operasyonlarımıza odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için de öncü rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.