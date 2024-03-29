Alerji mevsimi!

Baharın gelişiyle birlikte alerjik hastalıklar, tetikleniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hikmet Yurdakul, "Polen alerjisinin en sık görülen belirtileri; burunda kaşıntı, akıntı ya da tıkanma, hapşırma, gözlerde kaşıntı ya da sulanma, damakta, burunda veya kulaklarda kaşınmadır. Polen alerjisi zamanla alerjik astıma doğru da ilerleyebilir" diyor. Günlük yaşamda yapılabilecek pratik çözümleri sıralıyor: Evi yalnızca sabah saatlerinde havalandırın. Pencerelere filtre taktırın. Yıkadığınız çamaşırları açık havada kurutmayın. Açık havada güneş gözlüğü takın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN