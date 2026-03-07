Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken İngiliz basınında sarı-lacivertli ekiple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.
TOTTENHAM'DA BELİRSİZLİK
22 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda yeni bir maceraya sıcak baktığı ve kulübünden ayrılmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Öte yandan Premier Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan Tottenham'ın ligde zor bir süreçten geçtiği ifade edildi.
Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçı kaybederken düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde bulunuyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Tottenham'ın küme düşmesi halinde kadrosundaki bazı önemli oyuncularla yollarını ayırabileceği de iddia edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin, genç oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham formasıyla 29 resmi maçta 1785 dakika süre aldı ve 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.