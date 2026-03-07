Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken İngiliz basınında sarı-lacivertli ekiple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.