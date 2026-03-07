Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'ye, doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk MEG modülü Filyos Limanı'nda entegre edildi.

Osman Gazi'nin bu yıl üretime katılmasıyla Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretimi 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkacak.

Platform, kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak ve yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

MEG modülü, 44 metre uzunluğunda, 41,5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğinde olup düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmaları önleyecek.

2028 yılında devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformuyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim 40 milyon metreküpe ulaşacak.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'ye, doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk MEG modülü entegre edildi. Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanacak. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki görevine bu yıl içinde başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam ederken, kritik bir aşama başarıyla tamamladı. Deniz altındaki kuyu ve bağlantı hatlarına gönderilecek özel sıvıyı içinde barındıran MEG modülü, Osman Gazi'ye eklendi. Yaklaşık 44 metre uzunluğunda, 41,5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki 2 bin 500 tonluk MEG modülü, Osman Gazi'nin üretim sisteminin temel bileşenlerinden biri olacak. Bu modül sayesinde düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmalar önlenecek ve doğal gaz akışı kesintisiz bir şekilde sağlanacak.

8 MİLYON HANENİN İHTİYACI YERLİ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK Osman Gazi'nin üretime katılması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi yeni bir faza geçecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküplük üretim, 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak. Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak. Osman Gazi'nin bir benzeri olan ve 2028 yılında envantere dahil olması planlanan ikinci yüzer üretim platformuyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.