Rusya İran’ın yanında savaşa mı girdi? ABD üslerine saldırıda Moskova iddiası

Beyaz Saray kulisleri Rusya’nın İran’ın yanında savaşa girdiği iddiasıyla çalkalanıyor. ABD’li yetkililer Rusya’nın İran’a Orta Doğu’daki ABD üslerine saldırmak üzere hedef belirlemeleri için bilgi sağladığını iddia etti. Kremlin ve Beyaz Saray ise sessizliğini koruyor.

İran ABD-İsrail'in saldırılarının ardından bölge ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. ABD gazetesi The Washington Post, üç yetkilinin, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırmak üzere hedef belirlemeleri için bilgi sağladığını yazdı.

RUSYA SAVAŞA GİRDİ İDDİASI

Rusya'nın İran'a konum bilgisi sağlayarak dolaylı olarak savaşa girdiğini iddia eden The Washington Post, "Daha önce haberlerde yer almayan bu yardım, hızla genişleyen çatışmaya artık Amerika'nın nükleer silahlara sahip başlıca rakiplerinden birinin ve üstün istihbarat yeteneklerinin de dahil olduğunu gösteriyor."ifadelerini kullandı.

İRAN'A KONUM MU İLETTİ?

Post'a göre üç yetkili, geçtiğimiz hafta cumartesi günü savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın İran'a ABD askeri varlıklarının, savaş gemileri ve uçakları da dahil olmak üzere yerlerini ilettiğini söyledi. Yetkililerden biri "Gerçekten de oldukça kapsamlı bir çalışma gibi görünüyor."dedi.

KREMLİN DE BEYAZ SARAY DA SESSİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a ulaştıklarını fakat Peskov'un yorum yapmaktan kaçındığını belirten Post, Moskova'nın "nedensiz bir silahlı saldırı eylemi" olarak nitelendirdiği savaşa son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın İran'a yönelik hedefleme yardımının kapsamı tam olarak net olmadığını belirten Post, yetkililerin İran ordusunun ABD güçlerinin yerini tespit etme yeteneğinin çatışmaların başlamasından bir hafta bile geçmeden azaldığını söylediğine dikkat çekti.

Post'a göre CIA ve Pentagon da konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın en güçlü destekçileri arasında yer alan Rusya ve Çin'e yönelik mesajı sorulduğunda cevap vermedi.

