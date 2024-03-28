Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, 27 gündür kaçak! Evladını kaybeden Özer Aci’nin sözleri yürekleri deldi

Canavar anne Eylem Tok, gencecik bir babanın ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u adalete teslim etmedi. Bunun yerine onunla ABD'ye firar etti. Trafik canavarı Timur Cihantimur ile annesinin iadesi için ABD'li makamlarla temasa geçildi. Evladını kaybeden Özer Aci'nin sözleri ise bir kez daha yürekleri deldi. Aci, şunları söyledi:

VİCDAN DAVASI

Bakalım nereye kadar kaçacaklar. Ömrüm vefa ettiği müddetçe mücadeleme devam edeceğim. Acımı anlatamam. Oğlumun mezarına 3 kez gittim. Kazaya karışan diğer araçtaki çocukların aileleri baş sağlığına gelmedi. Kan parasıymış, benim hiç umurumda değil. Onların bir lokması boğazımdan aşağı geçmesin, Allah da nasip etmesin. Bu benim davamdan çıktı, bu artık insan olan vicdanın davası oldu.