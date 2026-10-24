Türkiye'de masaya oturan 8 ülkeden ortak bildiri: İstikrarsızlığın temeli İsrail

Türkiye , Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya , Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya dış işleri bakanlarından ortak açıklama geldi. Bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeyi, diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıkları vurgulandı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verilirken, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, yaşanabilir ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması gerektiği vurgulandı.

Türkiye dahil 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan ortak bildiride, bölgedeki politikalarının istikrarsızlığın temel kaynaklarından birinin İsrail olduğu belirtildi. Bakanlar, ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

R4 Grubu dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarın desteklenmesi için diplomatik çabalara katkıda bulunma taahhütlerini yineledi.

İstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AA

GAZZE'NİN YENİDEN İMARI

Filistin'de devam eden şiddetin ve Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerin sona erdirilmesi ve Filistin'deki yıkımın ve insani felaketin durdurulması gerektiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki geçmiş ve mevcut yerleşim faaliyetleri ile Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti kınandı. Bakanlar, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının ve bölgenin yeniden imar edilmesinin acil önem taşıdığını vurguladı.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Bildiride Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınması ve Kızıldeniz ile Babülmendep'te ticari gemilere yönelik saldırılar da kınandı.

Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verilirken, Husilere askeri eylemlerini, tehditlerini ve saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı. Husilerin siyasi sürece iyi niyetle geri dönmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İRAN SAVAŞINDA KALICI ÇÖZÜM MESAJI

İran savaşının diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiği vurgulandı. Sivillerin, sivil altyapının ve gemilerin hedef alınmasının önlenmesinin acil önem taşıdığı ifade edildi.

Metinde, İslamabad Mutabakat Zaptı'na olan bağlılık bir kez daha vurgulanırken, gerginliğin tırmanmasını engelleyecek diplomatik adımlar takdirle karşılandı. Taraflar, sorunların diyalog kanalıyla kalıcı bir çözüme kavuşturulması hususundaki kararlılıklarını yineledi.