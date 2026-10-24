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Türkiye'de masaya oturan 8 ülkeden ortak bildiri: İstikrarsızlığın temeli İsrail

R4 Grubu dışişleri bakanları yayımladıkları ortak bildiride, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ana kaynağının İsrail politikaları olduğunu belirterek 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti çağrısını yineledi. Bölgesel krizlerin çözümünde diplomasiye vurgu yapılan bildiride Gazze'ye kesintisiz yardım, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve Husilerin saldırılarını durdurması gerektiği altı çizildi.

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Türkiye'de masaya oturan 8 ülkeden ortak bildiri: İstikrarsızlığın temeli İsrail

Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya dış işleri bakanlarından ortak açıklama geldi. Bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeyi, diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıkları vurgulandı.

İstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AAİstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AA

R4 Grubu dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarın desteklenmesi için diplomatik çabalara katkıda bulunma taahhütlerini yineledi.

İSTİKRARSIZLIĞIN TEMEL KAYNAĞI İSRAİL

Türkiye dahil 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan ortak bildiride, bölgedeki politikalarının istikrarsızlığın temel kaynaklarından birinin İsrail olduğu belirtildi. Bakanlar, ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verilirken, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, yaşanabilir ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AAİstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AA

GAZZE'NİN YENİDEN İMARI

Filistin'de devam eden şiddetin ve Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerin sona erdirilmesi ve Filistin'deki yıkımın ve insani felaketin durdurulması gerektiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki geçmiş ve mevcut yerleşim faaliyetleri ile Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti kınandı. Bakanlar, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının ve bölgenin yeniden imar edilmesinin acil önem taşıdığını vurguladı.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Bildiride Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınması ve Kızıldeniz ile Babülmendep'te ticari gemilere yönelik saldırılar da kınandı.

Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verilirken, Husilere askeri eylemlerini, tehditlerini ve saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı. Husilerin siyasi sürece iyi niyetle geri dönmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İRAN SAVAŞINDA KALICI ÇÖZÜM MESAJI

İran savaşının diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiği vurgulandı. Sivillerin, sivil altyapının ve gemilerin hedef alınmasının önlenmesinin acil önem taşıdığı ifade edildi.

Metinde, İslamabad Mutabakat Zaptı'na olan bağlılık bir kez daha vurgulanırken, gerginliğin tırmanmasını engelleyecek diplomatik adımlar takdirle karşılandı. Taraflar, sorunların diyalog kanalıyla kalıcı bir çözüme kavuşturulması hususundaki kararlılıklarını yineledi.

İstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AAİstanbul'da İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı. Fotoğraf: AA

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEYRÜSEFER KISITLAMALARI

Ortak metinde, seyrüsefer özgürlüğü ile deniz emniyetinin sağlanmasının hayati taşıdığı vurgulandı. Deniz taşımacılığında yaşanacak aksaklıkların küresel tedarik hatlarını, enerji transferini, gübre ve gıda tedarikini sekteye uğratarak özellikle hassas gruplar için ciddi tehditler doğurduğuna dikkat çekildi.

Bu tür aksamaların önüne geçilmesi adına uluslararası toplumun iş birliği içinde hareket etmesinin zorunluluk olduğu kaydedildi. Uluslararası hukuka aykırı biçimde seyrüseferi kısıtlayan tüm adım ve önlemlerin reddedildiği bildiride; Hürmüz Boğazı üzerindeki güvenli, emniyetli ve kesintisiz geçiş rejiminin gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuldu.

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, ortak bildiride ele alınan konularda yakın istişare ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Bildiride, bölgesel sorunların çözümünde diplomatik girişimlerin devam etmesinin önemine dikkat çekildi.

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