Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet ve hakça paylaşım ilkelerini savunuyor.

YUNAN MUHALEFETİNDEN MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Yunanistan'da muhalefet partileri (PASOK ve SYRIZA), Başbakan Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını çökmekle suçladı. Anlaşmanın 2019'dan beri yürürlükte olmasının yanı sıra, Doğu Libya'daki Akile Salih liderliğindeki Meclis'in Atina ile zaman zaman dirsek temasında olmasına rağmen bu kararı alması Atina için diplomatik bir sürpriz oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, anlaşmanın "geçersiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Yunanistan için hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını" belirterek diplomasi mekanizmalarını harekete geçireceklerini açıkladı.

LİBYA MUTABAKATI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 1,9 milyar avro bütçeli ve 1.240 kilometre uzunluğundaki Great Sea Interconnector (GSI) projesi, İsrail, GKRY ve Yunanistan elektrik şebekelerini denizin altından bağlayarak Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa'da entegre etmeyi hedeflerken, Libya Meclisi'nin onayı sahadaki tüm denkliği değiştirdi. Kararla birlikte 2019 Türkiye-Libya Mutabakatı, Doğu ve Batı Libya idareleri bazında eksiksiz bir resmiyet kazanarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını hukuki olarak pekiştirdi. Bu durum, hattın tam da Türkiye'nin deniz yetki alanından geçen kritik kesiminde izin ve koordinasyon zorunluluğunu doğuruluyor.

Ankara, kendi kıta sahanlığını ihlal eden ve rızası alınmayan hiçbir projenin sahada hayata geçemeyeceğini, diplomaside ve Navtex ilanlarıyla sahada haklarını kararlılıkla koruyacağını vurguluyor.

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