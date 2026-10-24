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Libya Mutabakatı Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirdi: Fransa GSI elektrik hattı projesinin ertelenmesini istiyor

Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren mutabakatın ardından Yunan Ta Nea gazetesinin iddiasına göre Fransa, bölgedeki artan askeri ve hukuki riskler nedeniyle Yunanistan-GKRY-İsrail ortaklığındaki 1,9 milyar avroluk GSI elektrik hattı projesinin ertelenmesini önerdi. Türkiye-Libya deniz sınırı mutabakatının tam resmiyet kazanması ve Türkiye'nin MEB haklarının pekişmesi Atina'da paniğe yol açarken Fransız yatırımcıların sahada TSK unsurları ve Navtex engelleriyle karşılaşmaktan endişe ettiği belirtildi.

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Libya Mutabakatı Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirdi: Fransa GSI elektrik hattı projesinin ertelenmesini istiyor

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da varılan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması sonrasında Fransa'nın, Yunanistan, GKRY ve İsrail ortaklığındaki elektrik hattı projesinin (GSI) askıya alınmasını istediği öne sürüldü.

Miçotakis ve Netanyahu. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviMiçotakis ve Netanyahu. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Fransa'nın, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisince onaylanıncaya kadar "ne Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorunun büyüklüğünün ne de Libya tehlikesinin" farkında olmadığı ifade edildi.

Bingazi'den onaya ilişkin yapılan açıklamanın ardından Fransa'nın durumu değerlendirmek amacıyla projenin ertelenmesini önerdiği belirtilen haberde, Yunanistan'ın ise programda herhangi bir değişikliği kabul etmediği ileri sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Fotoğraf: ReutersFransa Cumhurbaşkanı Macron. Fotoğraf: Reuters

FRANSA TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİNDEN ENDİŞE EDİYOR

Elektrik hattı projesinin (GSI) çoğunluk hissesini satın alan Fransız yatırım fonu Meridiam ve hattın kablo döşeme işini üstlenen Fransız devi Nexans, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir donanma geriliminden endişe ediyor.

Fransa, Bingazi'deki parlamentonun (Libya Temsilciler Meclisi) anlaşmayı onaylamasıyla birlikte bölgede Türkiye'nin hukuki ve askeri hak iddialarının güçlendiğini, sondaj ve kablo gemilerinin TSK unsurları (NAVTEX) ile karşı karşıya kalabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle "saha riski netleşene kadar projenin askıya alınması veya ertelenmesi" fikri öne sürülüyor.

Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet ve hakça paylaşım ilkelerini savunuyor.Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet ve hakça paylaşım ilkelerini savunuyor.

YUNAN MUHALEFETİNDEN MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Yunanistan'da muhalefet partileri (PASOK ve SYRIZA), Başbakan Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını çökmekle suçladı. Anlaşmanın 2019'dan beri yürürlükte olmasının yanı sıra, Doğu Libya'daki Akile Salih liderliğindeki Meclis'in Atina ile zaman zaman dirsek temasında olmasına rağmen bu kararı alması Atina için diplomatik bir sürpriz oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, anlaşmanın "geçersiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Yunanistan için hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını" belirterek diplomasi mekanizmalarını harekete geçireceklerini açıkladı.

LİBYA MUTABAKATI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 1,9 milyar avro bütçeli ve 1.240 kilometre uzunluğundaki Great Sea Interconnector (GSI) projesi, İsrail, GKRY ve Yunanistan elektrik şebekelerini denizin altından bağlayarak Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa'da entegre etmeyi hedeflerken, Libya Meclisi'nin onayı sahadaki tüm denkliği değiştirdi. Kararla birlikte 2019 Türkiye-Libya Mutabakatı, Doğu ve Batı Libya idareleri bazında eksiksiz bir resmiyet kazanarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını hukuki olarak pekiştirdi. Bu durum, hattın tam da Türkiye'nin deniz yetki alanından geçen kritik kesiminde izin ve koordinasyon zorunluluğunu doğuruluyor.

Ankara, kendi kıta sahanlığını ihlal eden ve rızası alınmayan hiçbir projenin sahada hayata geçemeyeceğini, diplomaside ve Navtex ilanlarıyla sahada haklarını kararlılıkla koruyacağını vurguluyor.

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