Thomas Markle'ın sapkınlık belgeleri. Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır.

ÇOCUK İSTİSMARCISI ÇIKTI

Thomas Markle'ın reşit olmayan bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiği bir fotoğrafın da dosyada yer aldığı iddia ediliyor.

İngiliz The Sun'ın haberine göre Meghan'ın yakın bir arkadaşı, babasının nihayet doğru dürüst soruşturulmasından dolayı Düşes'in rahatladığını belirtti. Meghan'ın arkadaşı ayrıca "Meghan, bu meselelere ışık tuttuğu ve çocukların korunması konusuna dikkat çekilmesine yardımcı olduğu için The Sun'a teşekkür etmek ve bunu ifade etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

MEGHAN 2018'DE ÖĞRENDİ

İddiaya göre Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten hemen sonra Londra Emniyeti tarafından kendisine gösterilen bir mektup sayesinde babası Thomas Markle hakkında çocuk istismarına yönelik ağır iddialar olduğunu 2018 yılında öğrendi. Polis bugün kaydı bulunmadığını söylese de kopyasını gören The Sun gazetesi ve babasının evinden binlerce kanıtı polise teslim eden ağabeyi, bu mektubun yıllar önce başlayan skandalın ilk somut belgesi olduğunu doğruluyor.