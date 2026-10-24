Meghan Markle yıllardır saklıyordu! Babasının sapkınlık arşivi ortaya çıktı
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın uzun süredir görüşmediği babası Thomas Markle, evinden çıkan yüzlerce skandal çocuk istismarı fotoğrafı, videosu ve pedofili temalı kitaplar üzerine uluslararası bir soruşturmanın ortasına düştü. Öz oğlunun bagajlar dolusu kanıtı polise teslim etmesiyle patlayan korkunç olayda, Meghan Markle’ın bu karanlık sırdan henüz 2018 yılında polisin gösterdiği gizemli bir mektup vasıtasıyla haberdar olduğu ortaya çıktı.
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babasının çocuk istismarcısı olduğuna ilişkin iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor.
DÜŞESİN BABASI HAKKINDA SKANDAL İDDİA
Düşesin uzun süredir görüşmediği 82 yaşındaki babası Thomas Markle, evinde çocuk cinsel istismarı materyalleri bulunduğu iddiaları üzerine uluslararası bir soruşturmanın hedefi oldu.
ÇOCUK İSTİSMARCISI ÇIKTI
Thomas Markle'ın reşit olmayan bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiği bir fotoğrafın da dosyada yer aldığı iddia ediliyor.
İngiliz The Sun'ın haberine göre Meghan'ın yakın bir arkadaşı, babasının nihayet doğru dürüst soruşturulmasından dolayı Düşes'in rahatladığını belirtti. Meghan'ın arkadaşı ayrıca "Meghan, bu meselelere ışık tuttuğu ve çocukların korunması konusuna dikkat çekilmesine yardımcı olduğu için The Sun'a teşekkür etmek ve bunu ifade etmek istiyor." ifadelerini kullandı.
MEGHAN 2018'DE ÖĞRENDİ
İddiaya göre Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten hemen sonra Londra Emniyeti tarafından kendisine gösterilen bir mektup sayesinde babası Thomas Markle hakkında çocuk istismarına yönelik ağır iddialar olduğunu 2018 yılında öğrendi. Polis bugün kaydı bulunmadığını söylese de kopyasını gören The Sun gazetesi ve babasının evinden binlerce kanıtı polise teslim eden ağabeyi, bu mektubun yıllar önce başlayan skandalın ilk somut belgesi olduğunu doğruluyor.
BELGELERİ OĞLU TESLİM ETTİ
60 yaşındaki Jr Thomas, Filipinler'in Cebu şehrinde bakımını üstlendiği 82 yaşındaki babasının evinden birkaç yüz metre uzakta yaşıyordu. Çocuk istismarı görsellerinden oluşan söz konusu arşivde; sakallı ve Thomas Markle olduğu teşhis edilen bir adamın, yatakta Asyalı bir kız çocuğuyla birlikte görüldüğü eski bir 35 mm'lik film negatifi de bulunuyor.
BİNLERCE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ
Başka bir görselde ise 40'lı yaşlarının sonlarında veya 50'lerinin başlarında olan aynı adam, kız çocuğunun kolu tarafından hafifçe kapanmış halde görülüyor. 60 yaşındaki Thomas Jr, "yüzlerce, hatta binlerce" müstehcen görsel içerdiğini söylediği materyalleri resmi olarak polise teslim etti.
The Sun'a göre toplanan kayıtlar, siyah bir Toyota HiAce minibüsün bagajının tamamını doldurdu.
Kendi kamera filmlerini kendisi banyo eden emekli Hollywood teknisyeni Markle'a ait binlerce eşya, çocuk koruma polisine ve soruşturmacılara teslim edilmek üzere avukatlar tarafından hazırlanan detaylı bir envanter listesiyle kataloglandı.
VİDEOYU GÖREN OĞLU DEHŞETE DÜŞTÜ
Soruşturma, oğlu Thomas Jnr'ın babasına ait eski bir LG marka cep telefonunu tesadüfen bulmasıyla başladı. Telefonda, bazılarının 10 yaşında kadar küçük olduğu değerlendirilen çocuklara ait 15 dakikalık bir istismar videosu gördüğünü belirterek dehşete düştüğünü söyledi.
Soruşturma dosyasına giren materyaller sadece fotoğraflardan ibaret değil. Ele geçirilen kutulardan; Lewis Carroll Photographs of Children: Four Nude Studies (içinde çıplak okul çağındaki çocukların fotoğrafları olan antika kitap) ve Hollywood Lolitas: The Nymphet Syndrome in the Movies gibi çocuk istismarı/pedofili temalı kitaplar da çıktı.
Thomas Markle Snr'ın 2025 yılında Meksika'dan Filipinler'in Cebu kentine taşındığı biliniyor. Cebu bölgesinin ne yazık ki insan ticareti ağları ve çocuk istismarı/seks turizmiyle bilinen bir yer olması, adli uzmanların ve dedektiflerin olaya yaklaşımındaki ciddiyeti artırıyor.