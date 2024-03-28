Portakal ve Sözcü TV’ye büyük tepki

Galatasaray Kulübü dün Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sözcü TV'den Fatih Portakal, 26 Mart 2024 akşamı saat 19.00'da başlayan Ana Haber Bülteni'nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir. Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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