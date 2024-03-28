Hayat 10’da

F.Bahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, dünyada aktif en gölcü ilk 10 isimden biri konumunda. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Dzeko, attığı 421 gol ile listenin 8. basamağında yer alıyor.

İlk sırada ise 879 golle Cristiano Ronaldo var. Lionel Messi 826 golle 3. sırada yer alıyor. Dzeko, ilk 10 kişilik listede Hulk ve Eran Zahavi gibi isimleri geride bıraktı. 38 yaşındaki yıldız golcü bu sezon F.Bahçe formasıyla 37 maçta görev aldı. 22 gol atarken 9 asiste imza attı. Boşnak golcünün sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.