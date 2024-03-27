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Serdar Dursun: Sözleşme değil golleri düşünüyorum

Serdar Dursun, sözleşme değil gollere konsantre oldu. Golcü isim, “Önce golleri düşünüyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Serdar Dursun: Sözleşme değil golleri düşünüyorum

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Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geri dönen golcü oyuncu Serdar Dursun'un kontratı sezon sonunda bitecek. 32 yaşındaki yıldızın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak; Dursun'un, şu anda sözleşme konusunu bir kenara bıraktığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli golcünün, "Fenerbahçe'de yeniden oynamak benim için sevindirici. Konsantre olduğum tek şey takımımın başarısı. Sözleşme değil, atacağım golleri düşünüyorum. Sezon sonu da gerekli görüşmeler yapılacak" dediği öğrenildi. Kanarya'ya geri döndükten sonra 5 maçta 148 dakika süre alan Dursun, 1 gol, 1 de asist katkısı verdi. Tecrübeli oyuncu Karagümrük'te ise 24 maçta 6 gollük performans sergilemişti.

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