Batan Paris'in malları: Fransa'da son 2 yılda 5'inci müze soygunu! LaLique'ten 20 eser çalındı

France24 kanalı ile yerel basının aktardığı bilgiye göre soygun 5 Temmuz Pazar günü yerel saatle 05.00 civarında Wingen-sur-Moder kentinde gerçekleştirildi.

Olayın ardından France24 kanalına konuşan yetkili, zararın boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 20 parça mücevher çalındı. Zararın boyutu 4 milyon avroya ulaşabilir. Alarm çaldı fakat güvenlik şirketi durumu anlayana kadar olay yerine ilk ulaşan temizlik görevlisi oldu." dedi.

Çalınan mücevherlerin sanatçı Lalique'e ait eşsiz parçalar olduğunu belirten Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, "Hırsızların müzeye girdiği sırada alarmlar ve güvenlik sistemi devredeydi." ifadelerini kullandı.

Dorschner, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mücevher ile cam eserler üreten Rene Lalique'e adanan müze, 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınına açılmıştı.

Giriş kapısını ile 6 vitrini kıran soyguncular, Fransız usta Rene Lalique’e ait 4 milyon avro değerindeki 20 eşsiz mücevheri çaldı.

2 YILDA 5. MÜZE SOYGUNU

Ülkede müzelerin güvenlik sistemi tartışma konusu olurken, son dönemde hırsızlık vakaları peş peşe geldi.