Batan Paris'in malları: Fransa'da son 2 yılda 5'inci müze soygunu! LaLique'ten 20 eser çalındı
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Bas-Rhin vilayetinde yer alan Lalique Müzesi maskeli hırsızların hedefi oldu. Fransız cam ile mücevher ustası Rene Lalique’e ait eserlerin sergilendiği müzeye giren soyguncular, değeri 4 milyon avroyu bulan 20 eşsiz parçayı çaldı. Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, alarmların çalmasına rağmen hırsızların kaçmayı başardığını açıkladı. Ülkede daha önce Louvre Müzesi ile Doğa Tarihi Müzesi’nde yaşanan benzer hırsızlık vakaları güvenlik tartışmalarını alevlendirmişti.
Fransa'nın kuzeydoğusundaki Bas-Rhin vilayetinde yer alan LaLique Cam Müzesi, milyonlarca avro değerindeki eşsiz mücevherlerin çalındığı büyük soyguna sahne oldu.
France24 kanalı ile yerel basının aktardığı bilgiye göre soygun 5 Temmuz Pazar günü yerel saatle 05.00 civarında Wingen-sur-Moder kentinde gerçekleştirildi.
Maskeli hırsızlar, Fransız cam ile mücevher ustası Rene Lalique'e ait yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzenin giriş kapısını kırarak içeri girdi.
İçerideki 6 vitrini parçalayan soyguncular, sanatçıya ait eşsiz parçaları alarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından France24 kanalına konuşan yetkili, zararın boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 20 parça mücevher çalındı. Zararın boyutu 4 milyon avroya ulaşabilir. Alarm çaldı fakat güvenlik şirketi durumu anlayana kadar olay yerine ilk ulaşan temizlik görevlisi oldu." dedi.
Çalınan mücevherlerin sanatçı Lalique'e ait eşsiz parçalar olduğunu belirten Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, "Hırsızların müzeye girdiği sırada alarmlar ve güvenlik sistemi devredeydi." ifadelerini kullandı.
Dorschner, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Mücevher ile cam eserler üreten Rene Lalique'e adanan müze, 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınına açılmıştı.
2 YILDA 5. MÜZE SOYGUNU
Ülkede müzelerin güvenlik sistemi tartışma konusu olurken, son dönemde hırsızlık vakaları peş peşe geldi.
Son 2 yıldaki müze soygunları şöyle sıralandı:
- Paris'in 3. Bölgesi'nde yer alan Cognacq-Jay Müzesi'nde 20 Kasım 2024 tarihinde aydınlanma dönemine ait objelerin bulunduğu sergi hırsızların hedefi oldu. Soygunda İngiliz Kraliyet Koleksiyonları ile Rosalinde-Arthur Gilbert Koleksiyonu'ndaki altın ile değerli taşlarla donatılmış eserler çalındı.
- Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden 16 Eylül 2025 tarihinde tarihi eser değeri taşıyan yaklaşık 6 kilogram külçe altın çalındı. Çalınan eserler arasında 18. yüzyılda Bolivya'nın bağışladığı külçeler, 1833 yılında Rus Çarı 1. Nikola'nın hediye ettiği parçalar, 19. yüzyılın ikinci yarısında California'da keşfedilen külçeler ile 1990 yılında Avustralya'da bulunan 5 kilogramdan fazla külçe yer aldı.
- Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025 tarihinde büyük soygun yapıldı. Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nin hedef alındığı, 4 hırsızın tarihi eser değeri taşıyan 8 mücevherle kaçtığı soygun sadece 7 dakika sürdü. Bu olayda 102 milyon dolarlık (güncel kurla 4 milyar 700 milyon lira) zarar oluştuğu belirtildi.
- Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haute-Marne vilayetine bağlı Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nde 20 Ekim 2025 tarihinde soygun gerçekleştirildi. Olayda değerinin 90 bin avro olduğu tahmin edilen 18. ile 19. yüzyıla ait altın ile gümüş madeni paralar çalındı.
- Son olarak 5 Temmuz 2026'da LaLique Cam Müzesi soyuldu. Hırsızlar 4 milyon avroluk (yaklaşık 214 milyon lira) mücevher çaldı.