Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesi edinen NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul" dizisi, bu akşam ekranlarda fırtınalar estirecek.

BİTMEYEN AKSİYON VE DRAM Dizinin 3. bölümünde aksiyon ve dram dozu bir an olsun düşmedi. Uzay ve Emir için zamanla yarış başladı! Uzay ve Emir'in arasındaki amansız gerilim, yaşanan korkunç bir kazayla bambaşka ve tehlikeli bir boyuta taşındı. Takvim Kaynak Tercihleri