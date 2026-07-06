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Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor

atv'nin büyük beğeni toplayan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", bu akşam saat 20.00'de nefes kesen yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Uzay ve Emir arasındaki ölümcül kaçış hikayesi ve mahalledeki tüm dengeleri yerle bir edecek büyük sır, bu akşam ekranlarda fırtınalar estirecek.

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Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesi edinen NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul" dizisi, bu akşam ekranlarda fırtınalar estirecek.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor-2

BİTMEYEN AKSİYON VE DRAM

Dizinin 3. bölümünde aksiyon ve dram dozu bir an olsun düşmedi.

Video Oynatma İkonu Uzay ve Emir için zamanla yarış başladı!

Uzay ve Emir'in arasındaki amansız gerilim, yaşanan korkunç bir kazayla bambaşka ve tehlikeli bir boyuta taşındı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor-3

İKİ GENÇ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Ölümle burun buruna gelen iki genç için adeta zamanla yarış başladı. Yaşadığı kazanın şokuyla öleceğini düşünen Uzay, elindeki hayati öneme sahip flaş belleği can düşmanı Emir'e emanet etti.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm 2. Fragman

Bu hamleyle neye uğradığını şaşıran Emir, kendisini hiç beklemediği, hayatının en zor kararının tam ortasında buldu.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor-4

MAHALLEDE TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK SIR

Diğer tarafta ise Melek'in ağzından dökülen sarsıcı itiraflar, bugüne kadar herkesin doğru kabul ettiği gerçekleri yerle bir edecek büyük bir sırrın kapısını araladı.

Kazanın perde arkasındaki şüphe bulutları giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş belleğin Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri kökten değiştirebilecek tehlikeli gerçekleri barındırdığı ortaya çıktı.

Altı Üstü İstanbul 3. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.Altı Üstü İstanbul 3. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

UZAY İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU

Yolun sonuna geldiğini anlayan ve köşeye sıkışan Uzay için artık tek bir çıkış yolu kalmıştır: Kaçmak. Ancak ortaya dökülen bu büyük sır, yalnızca Uzay'ın değil, tüm mahalle halkının hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştireceğinin sinyallerini verdi.

atv'nin merakla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle her pazartesi 20.00'de izleyiciyle buluşuyor!

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