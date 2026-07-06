Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkacak: Kazanın ardından Uzay ve Emir zamanla yarışıyor
atv'nin büyük beğeni toplayan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", bu akşam saat 20.00'de nefes kesen yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Uzay ve Emir arasındaki ölümcül kaçış hikayesi ve mahalledeki tüm dengeleri yerle bir edecek büyük sır, bu akşam ekranlarda fırtınalar estirecek.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesi edinen NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul" dizisi, bu akşam ekranlarda fırtınalar estirecek.
BİTMEYEN AKSİYON VE DRAM
Dizinin 3. bölümünde aksiyon ve dram dozu bir an olsun düşmedi.
Uzay ve Emir'in arasındaki amansız gerilim, yaşanan korkunç bir kazayla bambaşka ve tehlikeli bir boyuta taşındı.
İKİ GENÇ İÇİN ZAMANLA YARIŞ
Ölümle burun buruna gelen iki genç için adeta zamanla yarış başladı. Yaşadığı kazanın şokuyla öleceğini düşünen Uzay, elindeki hayati öneme sahip flaş belleği can düşmanı Emir'e emanet etti.
Bu hamleyle neye uğradığını şaşıran Emir, kendisini hiç beklemediği, hayatının en zor kararının tam ortasında buldu.
MAHALLEDE TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK SIR
Diğer tarafta ise Melek'in ağzından dökülen sarsıcı itiraflar, bugüne kadar herkesin doğru kabul ettiği gerçekleri yerle bir edecek büyük bir sırrın kapısını araladı.
Kazanın perde arkasındaki şüphe bulutları giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş belleğin Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri kökten değiştirebilecek tehlikeli gerçekleri barındırdığı ortaya çıktı.
UZAY İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU
Yolun sonuna geldiğini anlayan ve köşeye sıkışan Uzay için artık tek bir çıkış yolu kalmıştır: Kaçmak. Ancak ortaya dökülen bu büyük sır, yalnızca Uzay'ın değil, tüm mahalle halkının hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştireceğinin sinyallerini verdi.
atv'nin merakla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle her pazartesi 20.00'de izleyiciyle buluşuyor!