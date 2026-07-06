Hamaney’e veda töreninde ABD ve İsrail’e öfke: İranlılar intikam istiyor! Cenazede Ahmedinejad sürprizi
İran’ın başkenti Tahran, eski lider Ali Hamaney için düzenlenen tarihi bir veda törenine sahne oldu. Milyonlarca kişinin katıldığı cenaze merasiminde ABD ve İsrail aleyhine sert sloganlar yükselirken, ülkenin dört bir yanından gelen İranlılar intikam yemini ederek yeni lider Mücteba Hamaney’e bağlılıklarını bildirdi. Öte yandan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.
İran'ın başkenti Tahran'da, ülkenin eski lideri Ali Hamaney için veda töreni düzenlendi. Milyonlarca kişinin katıldığı cenaze merasiminde ABD ve İsrail'e yönelik öfke sel gibi akarken, meydanlardan "intikam" sesleri yükseldi. Yeni lider Mücteba Hamaney'e biat tazeleyen İranlılar, ABD Başkanı Donald Trump'a sert tehditler savurdu. Ülkenin dört bir yanından başkente akın eden İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak intikam taleplerini dile getirdi.
TARİHİMİZ ABD'DEN KAT KAT ESKİ
Tören için Çahar Mahal Bahtiyari eyaletinden Tahran'a gelen Hamid Hüseyinpur, Hamaney'in kanının intikamının mutlaka alınacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "çocuk katili", Trump'ı ise "kumarbaz" olarak nitelendiren Hüseyinpur, şunları söyledi:
"Trump bilsin ki, bugün İran milleti liderinin kanını talep etmek için buraya geldi. Araplar, Mazenderanlılar, Sistan ve Beluçistanlılar, Bahtiyariler ve Lorlar başta olmak üzere tüm etnik unsurlarıyla herkes burada. ABD'nin 250 yıllık tarihi, bizim tarihi eserlerimizden birinin bile yanında hiçbir değer ifade etmiyor." Üzerindeki geleneksel Bahtiyari kıyafetinin 7 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ve ABD tarihinden kat kat eski olduğunu belirten Hüseyinpur, "Yeni liderimize bağlılığımızı yenilemek ve güçlü silahlı kuvvetlerimize destek vermek için geldik. Her birimiz Fettah füzesiyiz, Zülfikar füzesiyiz" diyerek bölgede ABD ve İsrail'e yer olmadığını, Hürmüz Boğazı'nın da kendilerine ait olduğunu savundu.
YAS TUTUYORUZ AMA İNTİKAM TALEP EDİYORUZ
Gilan eyaletinden başkente gelen Sefer Bageri ise meydandaki atmosferi "kanayan bir yürek" olarak tanımladı. Bageri, "Bugün yüreğimiz kan ağlayarak geldik. Yas tutuyoruz ama aynı zamanda intikam talep ediyoruz. Hem silahlı kuvvetlerimizden hem devlet yöneticilerimizden hem de dünyanın özgür insanlarından bu intikamın alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Meydanda yükselen intikam çığlıklarına destek veren Mecid İsmail adlı İranlı da halkın kalbinin kırık ve üzüntülü olduğunu belirterek, yetkililerden somut bir adım beklediklerini dile getirdi. İsmail, yeni lider Mücteba Hamaney'e tıpkı Ali Hamaney gibi sonuna kadar sadık kalacaklarını vurguladı.
HANGİ DELİĞE SAKLANIRSAN SAKLAN SENİ BULACAĞIZ
Törende en sert tepkiler ise Huzistan eyaletinden gelen vatandaşlardan geldi. Donald Trump'a doğrudan seslenen Fatemi Sebzevar, ABD Başkanı'nın asla güvende olmayacağını iddia ederek şu tehditlerde bulundu:
"Trump'a bir sözüm var. Sen nerede olursan ol, hangi deliğe saklanırsan saklan, seni bulacağız. Hiç de canını sağ salim kurtarabileceğini sanma. İşin bitti."
KEFEN PROTESTOSU
Yine Huzistan eyaletinden törene kefeni sembolize eden beyaz giysilerle katılan Leyla Azeritabar ise Tahran meydanlarında yeni lider Mücteba Hamaney'e biat ettiklerini açıkladı. Acılarının taze, öfkelerinin ise diri olduğunu söyleyen Azeritabar, adalet istediklerini belirterek konuşmasını şöyle sonlandırdı:
"Suçlu Trump ve şehitlerimizin katilleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvende olmayacaktır. Biz bugün burada; şehitlerimizin, Minab'ın çocuklarının ve Lamerd ilçesinin kız ve erkek sporcularının kanının intikamını almak için toplandık."
ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI MAHMUD AHMEDİNEJAD CENAZE TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi. Aylar sonra ilk kez görüntü veren Ahmedinejad, korumaları ile birlikte halkın arasında yürüyüşe katıldı. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.