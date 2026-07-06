Hamaney’e veda töreninde ABD ve İsrail’e öfke: İranlılar intikam istiyor! Cenazede Ahmedinejad sürprizi

İran'ın başkenti Tahran'da, ülkenin eski lideri Ali Hamaney için veda töreni düzenlendi. Milyonlarca kişinin katıldığı cenaze merasiminde ABD ve İsrail'e yönelik öfke sel gibi akarken, meydanlardan "intikam" sesleri yükseldi. Yeni lider Mücteba Hamaney'e biat tazeleyen İranlılar, ABD Başkanı Donald Trump'a sert tehditler savurdu. Ülkenin dört bir yanından başkente akın eden İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak intikam taleplerini dile getirdi.

TARİHİMİZ ABD'DEN KAT KAT ESKİ

Tören için Çahar Mahal Bahtiyari eyaletinden Tahran'a gelen Hamid Hüseyinpur, Hamaney'in kanının intikamının mutlaka alınacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "çocuk katili", Trump'ı ise "kumarbaz" olarak nitelendiren Hüseyinpur, şunları söyledi:

"Trump bilsin ki, bugün İran milleti liderinin kanını talep etmek için buraya geldi. Araplar, Mazenderanlılar, Sistan ve Beluçistanlılar, Bahtiyariler ve Lorlar başta olmak üzere tüm etnik unsurlarıyla herkes burada. ABD'nin 250 yıllık tarihi, bizim tarihi eserlerimizden birinin bile yanında hiçbir değer ifade etmiyor." Üzerindeki geleneksel Bahtiyari kıyafetinin 7 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ve ABD tarihinden kat kat eski olduğunu belirten Hüseyinpur, "Yeni liderimize bağlılığımızı yenilemek ve güçlü silahlı kuvvetlerimize destek vermek için geldik. Her birimiz Fettah füzesiyiz, Zülfikar füzesiyiz" diyerek bölgede ABD ve İsrail'e yer olmadığını, Hürmüz Boğazı'nın da kendilerine ait olduğunu savundu.