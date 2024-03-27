Salih’e Udinese kancası: İtalyan ekibi Kartal’ın deneyimli orta sahası için devreye girdi

Beşiktaş'ın sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için görüşmelerde bulunduğu ancak şuan için anlaşma sağlayamadığı Salih Uçan ile ilgili hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinin kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki orta sahaya son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese talip oldu.

İtalyan ekibinin Salih'in durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la bağlarını koparması durumunda sezon sonunda oyuncuya teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Daha önce Roma'da forma giyen deneyimli orta sahanın da yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş forması altında bu sezon 31 maça çıkan Salih, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız fubolcu bu sezon sakatlık ve ceza nedeniyle Süper Lig'de şu ana kadar tam 10 maç kaçırdı.