Simeone’den 1.1 milyar Euro’luk satış

Ada basını, kulüplerine oyuncu satışında en çok kazandıran ilk on menajeri ortaya çıkardı. Listenin başında 1 milyar 147 milyon 497 bin Euro'luk oyuncu satışıyla Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Diego Simeone var. 2. sırada Al-Rayyan'ın başında olan Leonardo Jardim var.

Portekizli hoca 2014-2019 yılları arasında Monaco'nun başındayken Mbappe, James, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Benjamin Mendy ve Martial'in satışlarından kulübün kasasına 996 milyon Euro'luk gelir girmesini sağladı. Listenin 3. sırasında ise 988 milyon Euro'luk satışla M.City'nin hocası Guardiola var. 10 sırada ise 762 milyon Euro ile geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus bulunuyor.