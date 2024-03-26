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Ramazan'da mucize içecek atom

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Ramazan’da mucize içecek atom

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Vatandaşlar uzun saatler süren oruçtan sonra vücutlarını yeniden canlandırmak ve bağışıklık sistemlerini desteklemek için "atom" içeceğini tercih ediyor. Atom içeceği özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçeriğindeki doğal malzemeler ve baharatlar sayesinde, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Gaziantep'te 8 yıldır sağlıklı meyve suları satan işletmeci Çetin Bayar, iftardan sonra atom içeceğine ilginin arttığını söyledi.

İFTAR SONRASI YOĞUN
Atomun bağışıklığı güçlendirdiği için tercih edildiğini söyleyen Bayır, "Atom içeceğine talep çok. İçerisinde ballı çerezimiz var. Vücuda enerji verme özelliği de vardır. İçerisinde; havuç, greyfurt, portakal ve limon var. Bu da ayrı bir karışımızdır. Bu içeceğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok tercih ediliyor" dedi.

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