Fenerbahçe Başkanı Erol Bilecik, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu

F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Genel Kurul kararımız, sadece Trabzon maçıyla ilgili değildir. Adaletsizliğin en uç noktası, adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Fenerbahçe olarak geldiğimiz nokta tam olarak budur. Adaletsizliğin en uç noktasını yaşıyoruz. Denizli maçı, 3 Temmuz 2011, otobüs kurşunlanması, 28 şampiyonluk meselesi, Riyad'da yaşanan olay... Türk spor tarihinde milat sayılabilecek bütün olumsuz örnekler ne tesadüf ki Fenerbahçe üzerinden yaşanmakta. Camia olarak sabrımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

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