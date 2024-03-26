AB’den dijital soruşturma

AB; Apple, Alphabet ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlattı. AB Komisyonu, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google aramalarda kendisini tercih ettirme, Apple'ın App Store'da yönlendirme ve Safari'ye yöneltme ile META'nın öde veya rıza göster modellerinin AB kurallarına uyumu konusunda soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, komisyonun soruşturmayı 12 ay içinde sonuçlandırmayı planladığı, ihlal durumunda şirkete dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabileceği, ihlallerin devamı halinde ise ceza oranının yüzde 20'ye kadar çıkabileceği bildirildi.

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