Tottenham da umudu kesti

Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, şu ana kadarki form durumuyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Ndombele, 656 dakika süre alırken takımına sadece 1 asist katkısı sağladı. Kongo kökenli Fransız oyuncuyla ilgili tüm gelişmeleri rapor talep ederek isteyen Tottenham'ın son 1.5 aydır Ndombele için Aslan ile temas kurmadığı ortaya çıktı. Ndombele, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor. Tottenham'ın da artık umudunu kestiği 27 yaşındaki futbolcunun Ada ekibiyle kontratı ise 30 Haziran 2025'te bitecek. Ndombele, Galatasaray'da 3.1 milyon Euro kazanıyor. Transfer bedeli 15 milyon Euro olan Ndombele için G.Saray, sezon sonunda herhangi bir hamle yapmayı düşünmüyor.

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