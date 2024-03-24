Arda Güler sihrini gösterdi: İspanyol basını, Madrid’de forma giyen yıldızımızdan övgü dolu sözlerle bahsetti

Türkiye A Milli Takımı'nın genç yıldızlarından Arda Güler, Macaristan ile oynanan ve 1-0 kaybettiğimiz hazırlık maçında 61. dakikada sahaya girdi. Genç yıldızın performansını yakından izleyen İspanyollar, Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.

YETENEKTEN BİR DOZ

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi AS, Macaristan karşısında yarım saat görev alan Arda Güler için, "Real Madrid'in genç yıldızı, üstün yeteneklerinden bir doz sundu. Arda Güler'in kalitesi ve futbol anlayışı, Türkiye'nin Macaristan'a kaybettiği maçta bile olumlu görünen birkaç sebepten biriydi. Arda kısa sürede sihrini ve yeteneklerini gösterdi" ifadelerine yer verdi.

ARDA İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan Defansa Central de 18'lik yeteneğin Macaristan maçı performansını haberleştirdi. Söz konusu haberde, "Real Madridli oyuncu, dostluk maçının en dikkat çeken ismiydi. Arda Güler, Real ile gösterdiği performans sonrası oyuna girdi. 11'de başlamadı ama 61'de oyuna girip, ilgi odağı olmayı bildi" yorumunu yaptı. Arda Güler, 1-0'lık maçta 13 pas yaptı. Yüzde 76 pas isabeti sağlayan milli yıldızımız, 13 kısa pas yaptı ve 7 kez de ikili mücadele kazandı. Genç yıldız, 2 kez de hava topu kazandı.