Hamur işleri acıktırır!

11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak, bedeni arındırmaya ve sindirim sistemini dinlendirmeye yardımcı oluyor. Ancak Ramazan ayında yetersiz beslenildiği durumlarda; yorgunluk, susuzluk, baş-mide ağrısı görülebiliyor. Diyetisyen Merve Sena Nazlı, oruç tutarken bu sıkıntıların yaşanmaması için dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor: Hamur işleri, yağlı-tuzlu yiyecekler kan şekeri dengesini bozup acıkmaları arttırabilir. Sahur ve iftarda yeterli besin alınmadığı zaman metabolizma yavaşlar ve kilo alımı başlar.

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