En büyük etkinlik

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 8-14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5'incisi düzenlenecek 'Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti.

Kazakistan'da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Organizasyon için geri sayımı başlattık. İlk bileti de biz aldık. Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisinin en başarılı etkinlik olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu oyunlar, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliğidir" dedi. Başkan Erdoğan, "Oyunların turizim açısından da çok önemli bir çekim gücü olduğuna inanıyorum. Biz bunu Türkiye'de İznik'te yaşadık" diye konuştu.