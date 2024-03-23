Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu

Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten takım kaptanı Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Muslera, kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 5 futbolcudan biri olmaya hazırlanıyor.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Teknik ekibin de onayıyla Cimbom ile yola devam edecek olan Fernando Muslera ile şu anki maaşı olan yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında yeni sözleşme imzalanacak. Uruguaylı eldiven şu anda 37 yaş ve üstü en çok kazananlar listesinde 7. futbolcu durumunda bulunuyor. Ancak; listedeki Luka Modric, Keylor Navas ve Thiago Silva'nın kontratları sezon sonunda bitecek. Muslera'nın bu durumda 37 yaş kategorisinde en çok kazanan futbolcular listesinde ilk 5 içinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEMBOLLERDEN BİRİ

Zoran Simoviç, Faryd Mondragon, Claudio Taffarel gibi sembol kalecilerden biri olan Muslera, 6 kez lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. Sarı- Kırmızılılar'da şu ana kadar 499 kez forma giyen Muslera, bu sezon 29 maçta 16 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven, Galatasaray taraftarlarının da en çok sevdiği isimlerden biri. Cimbom'un yakın zamanda Muslera ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.