Martial savaşı kapıda: Menajeri Fransız yıldızı Fenerbahçe ve Galatasaray’a önerdi

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Hücum hattına iyi bir takviye yapmayı planlayan Kanarya ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



MARTIAL'İ MENAJERİ ÖNERDİ

Kariyerine Manchester United'da devam eden Anthony Martial, henüz kulübü ile sözleşme uzatmadı. Kontratı sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Fransız yıldızın menajerinin, Martial için transfer görüşmelerine başladığı gündeme geldi. Martial'ın menajerinin Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas kurduğu ve iki ezeli rakibin bu transferde birbirine rakip olabileceği öğrenildi.



170 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester United formasıyla 317 maça çıkan Martial, 90 gol attı ve 55 de asist yaptı. Daha önce Monaco, Sevilla ve Lyon için ter döken Martial, toplamda ise 403 maçta 106 gol, 64 de asiste imza atmayı bildi. Sol kanat, sağ kanat ve santrforda oynayabilen Fransız yıldız bu sezon ise 19 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yaptı. Martial'e en güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor.

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