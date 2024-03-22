İşte Genel Kurul gerçeği!

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapacak. Ali Koç yönetimi, takımın ligden çekilmesi konusunda Genel Kurul'dan yetki isteyecek. A Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, genel kurul ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kararın 2 Nisan'da çıkmayacağını belirten Dinçer, "Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dernek statüstünde oldukları için ligden çekilme kararı konusunu genel kurula götürüyor. Genel Kurul'dan yetki istiyor. Yetki; verilmesi halinde "Siz bu kararı uygulayabilirsiniz" anlamına geliyor. Genel Kurul eğer yetki verirse uygulayıp, uygulamamak Koç yönetiminde olacak. Ya ligden çekilecekler ya da bunu TFF üstünde bir güç olarak kullanacaklar. Bu strateji de olabilir, ligden çekilme de olabilir" diye konuştu.



ÇOK KRİTİK BİR KARAR OLACAK

F.Bahçe yönetimi, Genel Kurul'dan çekilme yetkisi alır ve ligdeki 2 maça çıkmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatlarına göre otomatikman küme düşecek. Yönetim, tarihi bir karar vermiş olacak.