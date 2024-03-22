Çekmeköy’de sokak köpeği Bobi 2 kardeşi tacizden kurtardı

İstanbul Çekmeköy'de mahallede beslediği köpeği, kız kardeşiyle sokakta gezdiren Seda Nur Koca, iddiaya göre alkollü R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Şüphelinin elindeki kalasla genç kızların üzerine yürümesi sonrası Bobi isimli köpek, tacizcinin üzerine atlayıp montunu çekiştirdi.

Genç kızlar saldırgandan şikayetçi olurken, olay yerine giden bekçilerden biri üzerine doğru geldiği gerekçesiyle sokak köpeğine ateş etti. Köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Bekçi hakkında soruşturma başlatılırken, Seda Nur Koca hakkında ise görevli memura hakaretten işlem yapıldı.