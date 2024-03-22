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Beşiktaş, Danimarkalı oyuncu Robert Skov'u listesine aldı

Beşiktaş, Hoffenheim ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Danimarkalı kanat oyuncusu Robert Skov ile ilgileniyor. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Beşiktaş, Danimarkalı oyuncu Robert Skov’u listesine aldı

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Yeni sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaşlı kurmayların gündeminde Danimarkalı kanat oyuncusu Robert Skov var. Sağ ve sol kanatta oynayabilen Skov'un Hoffenheim ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Bonservis ödemek zorunda olmayan Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile iletişime geçtiği ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Robert Skov'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro civarında. Danimarkalı futbolcunun 2020 yılındaki piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyordu.

Bir kanat oyuncusuna göre teknik kapasitesi yüksek olan Skov 14 kez giydiği Danimarka Milli Takım forması ile 7 gol attı. Bu sezon Bundesliga'da ise 22 maçta Hoffenheim forması giydi. 3 gol atıp 3 de asist yaptı. 5 sezondur Hoffenheim'da forma giyen Skov ile eski takımı Kopenhag ile birlikte bazı Alman kulüplerinin ilgilendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

JOE WORRALL ÇARE OLAMADI
Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ten kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Joe Worrall, takımda düzenli olarak forma şansı bulamadı. 4 karşılaşmaya çıkan Worrall, 270 dakika sahada kaldı. Necip Uysal'la girdiği forma rekabetinde geride kaldı.

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