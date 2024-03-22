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Başkan Erdoğan muhalefete sert sözlerle yüklendi

Erdoğan, “Karşımızda projesi olmamakla, yol yapamamakla, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya. Bunun adı zübük siyasetidir” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan muhalefete sert sözlerle yüklendi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. Muhalefete sert sözlerle yüklendi:
Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz. CHP yönetimi ise sadece beceriksizlerden, sadece kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor.

Kendilerini destekleyen vatandaşlarımızı da defalarca hayal kırıklığına uğrattılar. Milyonlarca insanımız yıllardır bir umutla gidip CHP'ye oy verdi. Ama sadece seçimleri değil, umutlarını da kaybetti. Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir. Ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Seçim kazanmak için birileriyle DEMleniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor. Bu partinin tabanı iradelerinin işportada pazarlanır gibi hangi bedeller karşılığı olduğu bilinmeden CHP'ye peşkeş çekilmesinden rahatsız.

Erdoğan, "31 Mart'ta bunlara gittikleri yolun yol olmadığını göstermemiz lazım. Kayseri'nin bu konuda öncülüğü kimseye bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

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