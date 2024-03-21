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Uzmanı uyardı: İşte menopoz sürecini hızlandıran 7 hatalı alışkanlık...

Kadınların korkulu rüyası menopoz, önlenemiyor ya da geciktirilemiyor. Ancak yapılan bazı yanlışlarla süreç öne çekilebiliyor. Dr. Burcu Yılmaz, 7 hatalı alışkanlığı sıralıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
Uzmanı uyardı: İşte menopoz sürecini hızlandıran 7 hatalı alışkanlık...

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Menopoz, kadınlarda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem olarak adlandırılıyor. Ülkemizde kadınlar genellikle 45-49 yaşları arasında menopoza giriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burcu Yılmaz, bazı hatalı alışkanlıkların menopozu hızlandırdığına işaret ediyor. Menopoz sürecini hızlandıran 7 hatalı alışkanlıkları anlatıyor:

Sigara içmek: Uzun süreli ve düzenli sigara içen her 10 kadından 1'i, erken menopoz için risk altında oluyor. Günde bir paket ve üzeri sigara içen kadınların menopoza ortalama 2 yıl önce girdikleri belirtiliyor. Bu etkinin dumandaki polisiklik hidrokarbonların yarattığı doku toksisitesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

D vitaminini ihmal etmek: D vitamini alanların erken yaşta menopoza girme riski yüzde 17 daha düşüktür. D vitamini ve güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanabilmek için Mart-Ekim ayları arasında, 11.00-15.00 saatleri dışında, her gün 25-30 dakika güneşlenmeniz çok önemli.

Vücut ağırlığına dikkat etmemek: Beden kitle indeksinin normalin üzerinde veya altında olması da menopozu hızlandırabilen önemli bir risk faktörü. Çok zayıf olmak, örneğin yağ kitle indeksinin yüzde 12'inin altında olması daha az yağ dokusu, dolayısıyla daha az östrojen deposuna sahip olmak demek.

Kalsiyumdan yetersiz beslenmek: Kalsiyumdan zengin beslenen kadınlarda erken menopoz yüzde 13 oranında daha az gözlenmiş. Beslenme listesine süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin gıdalar eklemek kemik sağlığının yanı sıra yumurtalık fonksiyonları açısından da önem taşımaktadır.

Hareketsiz bir yaşam sürmek: Hareketsiz bir yaşam tarzı, toksinlerin vücutta birikmesine neden oluyor. Düzenli egzersiz kalp hızının artması oksijenli kanın vücuda daha fazla pompalanmasını sağlıyor. Dolaşımdaki bu artış toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Haftada en az 3 gün düzenli egzersiz yapın.

Sağlıksız beslenmek: İşlenmiş besinler, rafine karbonhidrat ve basit şekerler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara sebep oluyorlar. Bunun sonucunda hormon regülasyonunu bozarak potansiyel olarak erken menopoza yol açabiliyorlar. Aynı şekilde doymuş ve trans yağlar da hormon regülasyonunu bozabiliyor.

Kronik strese maruz kalmak: Uzun süren yüksek kortizol seviyeleri maruziyeti anlamına geliyor. Bu durum, vücuttaki hormon dengesini, özellikle östrojen ve yumurtlama düzenini, dolayısıyla adet düzenini etkileyebiliyor.

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