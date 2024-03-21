TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Şiddete karşı olmalıyız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünkü iftar yemeğinde olaylı geçen Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Futbol ailesine seslenen Büyükekşi, "Hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun. Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Bizim ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN