Ramazan sabır ayı

Uzman Psikolog Fatmanur Taşkın, oruç tutmanın psikolojik faydaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Oruç tutmanın bireyin ruh haline katkıda bulunabileceğine değinen Taşkın, "Oruç tutmak bazı ihtiyaçlara geçici olarak veda etmeyi gerektirir, bu da sabır duygusunu geliştirebilir.

Oruç tutan kişi kendini kontrol etme, yaptığı ve yapacağı tüm işlerde kendisini hesaba çekme, problemlere karşı sabretme alışkanlığını kazanır. Bu nedenle oruç, öfke kontrolü için de güzel bir araçtır" diyor. Sinir ve öfkeyle başa çıkmak için önerilerini şöyle sıralıyor: Sabır pratiği yapın, dua ve meditasyon yapın, empati yapın, iyi beslenin, iletişim kurun, zaman yönetiminde bulunun ve affetme pratiği yapın.

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