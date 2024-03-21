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Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu hastanedeki kayıtlarının çalındığı iddiası ortaya atıldı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu hastanedeki kayıtlarının çalındığı iddiası ortaya atıldı

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İngiliz Kraliyet ailesiyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atıldı. Ailede birçok kişinin eşlerini aldattığı artık kesinleşirken, Kate Middleton'ın nerede olduğuna dair hala gerçek bir kanıt sunulamadı.

Amerikan medyasının da sürekli gündemde tuttuğu olaylara bir yenisi daha katıldı. Galler Prensesi Kate Middleton'ın batın bölgesinden ameliyat olduğu London Clinic çalışanlarının, Kate'in tıbbi kayıtlarına erişmeye çalıştığı anlaşıldı.

Ancak bir diğer iddiaya göre o kayıtlar çalındı. Akıl ve Kadın Sağlığı Stratejisi Sorumlu Müsteşarı Maria Caulfield, böyle bir girişimin yaşandığını doğruladı. Soruşturma açtı.

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