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Fenerbahçe'nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş bir atak geldi: Çıkarız 1. Lig'de de oynarız

Dzeko, Tadic, , Osayi ve Oosterwolde, Ali Koç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. 4 yıldız da “Başkanım sonuna kadar arkandayız. 1. Lig’de de oynarız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş bir atak geldi: Çıkarız 1. Lig’de de oynarız

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada ligden çekilmeyi gündemlerine aldıklarını açıkladı. Başkan Koç, "2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle gerekeni yapmamız ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek" açıklamaları yaptı.

TAM DESTEK
Bu açıklamalardan sonra gözler Fenerbahçe'nin yabancı futbolcularına çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in yıldızlarından Dusan Tadic, Dzeko, Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin ligden çekilme açıklamasıyla ilgili Ali Koç ile özel bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Bu görüşmede 4 yıldız futbolcu, başkana tam destek verdi.

DUYGULANDI
Trabzon maçı sonrası çıkan olaylardan sonra kulübe daha çok aidiyet duygusunu hissettiklerini açıklayan yıldızlar, "Başkanım, kulübün alacağı her türlü karara imzamızı atarız" ifadelerini kullandılar. Futbolcuların yaptıkları açıklamalar sonrası Ali Koç'un duygulandığı bildirildi. Sarı- Lacivertliler'in Genel Kurul'da alacağı karar merakla bekleniyor.

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