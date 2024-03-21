Başkan Erdoğan, CHP’nin İstanbul adayına sert çıktı: Hizmet yapmadan siyaset yapılmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta ve Burdur'da düzenlenen mitinglerde seçmenlere seslendi:



Medeniyet davası diyoruz değil mi? Medeniyet içi boş kavgalarla ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez. CHP'nin Belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyor. Ecdat gece gündüz, haraca uçkur çözmeden, harama el uzatmadan helalinden kazandılar. Böyle ter döktüler.



Birileri hiç eser ve hizmet yapmadan siyaset yapmaya çalışıyor. Yöntemimizdeki şehirleri nasıl geriye götürdüklerini sizler de görüyorsunuz. Bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin yönetimi ele aldıkları şehirleri nasıl geriye götürdüklerini görüyorsunuz.



Bölücü terör örgütleriyle demlenmekten, eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öteye gitmiyor. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız.



RUSYA: ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Erdoğan'ın, iki ülkenin müzakere masasına dönmesi için üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair sözlerine yanıt verdi. "Erdoğan'a, Ukrayna'da barış inisiyatifi nedeniyle minnettarız" dedi.



Erdoğan, "Dünyada İHA'da ilk 3-4'ün içindeyiz. Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı savunma sanayimiz vardı. 5. nesil uçak yapan dünyadaki 4 ülkeden biriyiz" diye konuştu.

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