PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başkan Erdoğan, CHP’nin İstanbul adayına sert çıktı: Hizmet yapmadan siyaset yapılmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul adayına sert çıktı. “Hizmet yapmadan siyaset yapmaya çalışıyor. Deste deste dolarlarla seçim kazanmak istiyorlar” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan, CHP’nin İstanbul adayına sert çıktı: Hizmet yapmadan siyaset yapılmaz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta ve Burdur'da düzenlenen mitinglerde seçmenlere seslendi:

Medeniyet davası diyoruz değil mi? Medeniyet içi boş kavgalarla ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez. CHP'nin Belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyor. Ecdat gece gündüz, haraca uçkur çözmeden, harama el uzatmadan helalinden kazandılar. Böyle ter döktüler.

Birileri hiç eser ve hizmet yapmadan siyaset yapmaya çalışıyor. Yöntemimizdeki şehirleri nasıl geriye götürdüklerini sizler de görüyorsunuz. Bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin yönetimi ele aldıkları şehirleri nasıl geriye götürdüklerini görüyorsunuz.

Bölücü terör örgütleriyle demlenmekten, eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öteye gitmiyor. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız.

RUSYA: ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Erdoğan'ın, iki ülkenin müzakere masasına dönmesi için üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair sözlerine yanıt verdi. "Erdoğan'a, Ukrayna'da barış inisiyatifi nedeniyle minnettarız" dedi.

Erdoğan, "Dünyada İHA'da ilk 3-4'ün içindeyiz. Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı savunma sanayimiz vardı. 5. nesil uçak yapan dünyadaki 4 ülkeden biriyiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gidip...
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
İHH
Çalışanlara çifte bayram: Ya tatil ya çift yevmiye! Özel sektörde 9 gün izin formülü...
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelenmişti! Güzel oyuncu o soruyu duyunca sessizliğe büründü
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
SON DAKİKA