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Haaland& Salah’la yarışıyor

Bu sezon 34 skor katkısı (golasist) yapan Icardi Avrupa’nın en skorer 7. oyuncusu durumunda. 5. sırada Haaland, 6. sırada Salah var. Icardi bu iki oyuncuyu da geçmesi an meselesi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Haaland& Salah’la yarışıyor

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu sezon performansı ile göz kamaştırıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta görev yapan Icardi gol ve asistleriyle toplam 34 gole katkıda bulundu. Arjantinli santrfor, bu istatistiğiyle Avrupa'nın en çok skor katkısı veren 7. futbolcusu oldu. İlk sırada 50 gol katkısıyla Sporting Lizbon'un İsveçli forveti Gyökeres var. Manchester City'nin Norveçli santrforu Haaland'ın 35, 6. sıradaki Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah'ın ise 34 gol katsısı var. Yani Icardi'nin bu iki dünya starını geri bırakması an meselesi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin bu sezonki performansı başarısı bununla da sınırlı değil.

REKORUNU KIRABİLİR
ICARDI gol ve asist katsısı baz alındığında kariyerinin en skorer 2. sezonunu yaşıyor. Icardi'nin en verimli sezonu 2014/15 sezonundaki toplam 36 gol katkısı olmuştu. Icardi 2 skor katkısı daha yaparsa en iyi sezonunu egale edecek. 3 skor katkısı daha yapması durumunda da kendi rekorunu kırmış olacak.

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