Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz

Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapıldı. 2 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda yapılacak toplantıda futbol takımının ligden çekilmesi kararının ele alınacağı bildirildi.

Ardından FB TV'ye çıkan Başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, "Yaşananlar olmasaydı, 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmazı. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Artık bu iş çığırından çıktı. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Sporda yaşadıklarımız herkesin malumu. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin! Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum! Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım" diye konuştu.