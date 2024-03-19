Emekliye-işçiye çifte bayram

Milyonlar, Ramazan Bayramı'na ikramiye alarak girecek. Emekliler, dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini 2-5 Nisan tarihleri arasında alırken, aynı hafta kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak. Kamu işçileri de 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemelerini 5 Nisan günü hesabında görecek.

HİSSE HESABI

Bayram ikramiyesi dosya bazında veriliyor. Dosya başına 3 bin lira ödenecek. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılacak. Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik derecesi oranında bu ödemeden yararlanacak. Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira ödenecek. İki aylık birden alanlara da en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiye verilecek.

MAAŞA GÖRE FARKLI

Kamu işçilerinin ikramiye tutarı ise maaşına göre değişecek. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle işçilerde en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlanmıştı. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. En düşük ücret üçüncü 6 ayda ise yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) artışla 33 bin 159 liraya yükseldi.

KİM, NE ALACAK?

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ikramiye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaş arttıkça alınacak tutar da yükseliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ

- Emekli: 3.000 TL

- % 75 ölüm aylığı: 2.250 TL

- % 50 ölüm aylığı: 1.500 TL

- % 25 ölüm aylığı: 750 TL

- İki aylık alanlar: En yüksek ödeme imkanı veren dosya üzerinden...

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