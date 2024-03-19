Demir eksikliği saç döker

Bugünlerde hemen herkes saç dökülmesinden şikayet ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, "Saç dökülmesinin en sık görüleni genetik faktörlerdir.

Çok hızlı kilo kayıpları, demir, D vitamini, B12 vitamini ve mineral eksikliklerine bağlı saç dökülmesi görülebilir" diyor. Saç dökülmesinin tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Saçın dökülme miktarı, seyrekliği, kökün durumu gibi faktörlere bakarak tedavi sürecini oluşturuyoruz. Vitamin eksikliğine bağlı olarak bir dökülme varsa buna yönelik tedavi uygulanır.