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18 yaş sigorta için örnek karar

Yargıtay, 18 yaşından önce anne veya babasının işyerinde çalışanlarla ilgili önemli bir karar verdi. Emsal kararla, sigortayı geçersiz sayan işlem iptal edildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
18 yaş sigorta için örnek karar

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18 yaşından önce anne veya babasının iş yerinde sigortalı çalışanlarla ilgili Yargıtay'dan önemli bir karar geldi.

UYGULAMA NASIL?
SGK, 18 yaşından önce anne-babasının iş yerinde çalışmış olanların hakim onaylı iş sözleşmesi yoksa sigortasını kabul etmiyor, sigorta başlangıcı olarak da saymıyor. Hakim onaylı sözleşme koşulunu eski ve yeni Medeni Kanun'daki bir hükme dayandırıyor. Yürürlükteki Medeni Kanun'un 345'inci maddesinde, "Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukukî işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına ve hâkimin onayına bağlıdır" deniliyor.

YARGI NE DEDİ?
18 yaşından önce annesine ait iş yerindeki çalışmaları geçersiz sayılarak emeklilik talebi reddedilen bir çalışan konuyu yargıya taşıdı. İş mahkemesi, çocuğun 18 yaşından önce ana veya babasına ait iş yerinde çalışmasının çocuğu çalışma yükümlülüğü dışında borç altına sokan bir işlem olmadığını, buna karşılık çocuğu sosyal güvenlik şemsiyesine alarak menfaat sağlandığını belirterek, Medeni Kanun hükmünün bu konuda uygulanamayacağı kararı verdi.

SGK'nın emeklilik talebinin reddine ilişkin işlemini iptal eden iş mahkemesinin kararında, bu kural geçerli kabul edilse bile sadece anne ve babaya hakim onaylı sözleşme olmadan çocuğu çalıştırdıkları gerekçesiyle cezai yaptırımın söz konusu olabileceği, sigortalı çalışmanın geçersiz sayılamayacağı belirtildi. Bölge adliye mahkemesi tarafından da haklı bulunan karar, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay, iş ve bölge adliye mahkemesinin kararlarını onadı. SGK'nın 18 yaş öncesinde annesinin iş yerindeki sigortalı çalışmayı geçersiz sayan işlemi iptal edildi.

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