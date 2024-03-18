Meydan savaşı: Akyazı’da son düdük çaldı, ortalık karıştı!

Dün gece Akyazı'da futbol sahalarında görmeyi hiç arzu etmediğimiz olaylar yaşandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev maç gergin bir ortamda başladı. Karşılaşma sırasında sık sık iki takım futbolcuları arasında elektriklenme yaşanırken, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun da sürekli durdu.

Maçın son bölümünde gerilim iyice yükseldi. Bitiş düdüğünün ardından ise ortalık karıştı. Tribünden atlayan taraftarlar, sahanın ortasında sevinen Fenerbahçeli futbolculara doğru koşmaya başladı. Bir anda Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında büyük bir arbede çıktı. Başta Osayi ve Batshuayi olmak üzere bazı futbolcuların taraftarların saldırısına aynı şekilde karşılık verdiği gözlendi.

Güvenlik güçlerinin yoğun çabası sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti. Koridorda da tartışmaların sürdüğü öğrenildi. Şimdi gözler tüm Futbol Federasyonu ve disiplin kurulunun yaşananlarla ilgili vereceği kararlara çevrildi.

JAYDEN'A VURDULAR!

Trabzonsporlu taraftarların saldırısından nasibini alan isimlerden birisi de Jayden Ooosterwolde oldu. Hollandalı fubolcu kendisini korumakta bir hayli zorlandı.



OSAYİ'DEN YUMRUK!

Fenerbahçeli Osayi Samuel'in maç sonunda kendisine saldıran bir taraftara yerde attığı yumruklar obektiflere işte bu şekilde yansıdı.



DÖNER TEKME!

Maçta Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Michy Batshuayi üzerine doğru koşarak gelen bir Trabzonspor taraftarına havada döner tekme attı.



KORNER DİREĞİYLE SALDIRDILAR!

Trabzonsporlu taraftarlar korner bayrağını yerinden sökerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.