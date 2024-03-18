Galatasaray müthiş bir geri dönüşle Kasımpaşa’yı yendi

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. 27'de uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Mertens'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1. 34. dakikada Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.

DÜELLODA SON GÜLEN ASLAN

48'de Mertens'in serbest vuruşunda Icardi, kafayı vurdu: 1-2. 57'de Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan fileleri havalandırdı: 2-2. 77'de Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2. 79'da Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. Icardi'nin kullandığı atışta Gianniotis penaltıyı kurtardı. 83'te Ziyech'in sağdan ortasında Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3. 90. dakikada Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan topu Vinicius tamamladı: 3-4.

YABANCI HAKEMİ KABUL EDİYORUZ

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Timur,"Yabancı hakem, buyursun olsun. Varsın robot hakem olsun. Hepsi olsun, hiç sorun yok. Ancak yabancı hakemin de evine adam gönderirsen, çocuğunu tehdit ettirirsen, AVM'de de hakemin çevresini sararsan o zaman yabancı hakem ne yapar bakmak lazım. Fenerbahçe çok istiyorsa 3 yabancı hakeme son 10 sezonu inceletelim. Kimin lehine daha çok hata yapılmış görelim" dedi.



MAÇ SONU 6 MÜJDE BİRDEN!

Erden Timur, Kasımpaşa maçının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlara iç transferlerle ilgili de müjdeler verdi. Timur, "Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştık. Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz ile anlaştık. Abdülkerim Bardakcı ile anlaşmaya yakınız. Kaan Ayhan da bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde, bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.



ICARDI DAHA NE YAPSIN!

Mauro Icardi dün Kasımpaşa'ya karşı hem müspet hem de menfi olarak her şeyi yaptı. Arjantinli yıldız ilk olarak Kasımpaşa'nın skoru 1-1'e getiren golü 34. dakikada ters bir vuruşla kendi kalesine attı. Icardi, 48'de Galatasaray'ı öne geçirdi. Kasımpaşa'nın 3-2 öne geçmesinin ardından Icardi en kritik anda penaltıyı kaçırdı. Ancak 2 dakika sonra yine beraberlik golünü kendisi attı. Arjantinli futbolcunun Vinicius'un Galatasaray'ı 4-3 öne geçiren golünde de katkısı büyüktü.



3 PUANI GETİREN DEĞİŞİKLİKLER

G.Saray'da 63'te Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Zaha, penaltı kazandırdı. Bu pozisyonda Kasımpaşalı Winc kırmızı kart gördü. 74'te Kaan'ın yerine giren Ziyech asist yaparken, 89'da Mertens'in yerine görev alan Vinicius da attığı golle 3 puanı getirdi



CARLOS VINICIUS: ÇOK MUTLUYUM

Süper Lig'deki ilk golünü çok kritik bir maçta atan ve Galatasaray'a 3 puanı getiren Carlos Vinicius maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sambacı, "Çok mutluyum. Bu puanlar çok önemli. Böyle puanlar sayesinde de şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.