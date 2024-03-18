Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olaylı geçen Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı konuştu: Sevinmeye hakkımız yok mu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olaylı geçen Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı konuştu.

Kartal, "Anlam veremediğim bir tribün saldırısına uğradık. Şişeler atıldı ama yere yatmadık. Biz şişeleri topladık. Maçı kazanmayı bildik. Maçtan sonra oyuncularımı tebrik etmeye başladım. Futbolcularım sevinmeye başladı. Birden bire oyuncularımıza saldırıldı. Neden biz galip gelince olay oluyor? Neden bu kadar karşı karşıya geliyoruz anlamıyorum. Kadıköy'de Trabzonspor bizi yendi. Biz rakibi tebrik ettik. Orada tepki almadılar. Bizim sevinmeye hakkımız yok mu? 60. dakikada oyuncumun kafasına madde geldi. Maçın iptal edilmesi gerekirdi. Hakemler maçı bitirmeye çalıştı. Keşke böyle görüntüler olmasaydı. Biz ne yaptık da bize karşı bir saldırı var? Resmen tribün saldırısına uğradık" dedi.