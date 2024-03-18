Erkeklerde estetik furyası! Cenk Eren’in yeni halini görenler gözlerine inanamadı

Son dönemde magazin dünyasında estetik yaptıran yaptırana... Kadın ünlülerin yanı sıra bu kervana erkekler de eklenmeye başladı. Rafet El Roman ve Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde uzun süre konuşulmuştu.

Yüzlerindeki ciddi değişim kimileri tarafından eleştirilirken, erkeklerin estetik yaptırması da tepki çeken konuların başında yer aldı. Bu kervana Cenk Eren de eklendi. Yüz gerdirme operasyonu geçiren Eren, estetik sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren Paylaşımına ise: "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düştü.