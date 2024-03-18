SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 16:48 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 16:48

Erkeklerde estetik furyası! Cenk Eren’in yeni halini görenler gözlerine inanamadı

Son dönemde magazin dünyasında estetik yaptıran yaptırana... Yüzlerindeki ciddi değişim kimileri tarafından eleştirilirken, erkeklerin estetik yaptırması da tepki çeken konuların başında yer aldı. Bu kervana Cenk Eren de eklendi. Yüz gerdirme operasyonu geçiren Eren, estetik sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren Paylaşımına ise: "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düştü.

Son dönemde magazin dünyasında estetik yaptıran yaptırana... Kadın ünlülerin yanı sıra bu kervana erkekler de eklenmeye başladı. Rafet El Roman ve Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde uzun süre konuşulmuştu.

Yüzlerindeki ciddi değişim kimileri tarafından eleştirilirken, erkeklerin estetik yaptırması da tepki çeken konuların başında yer aldı. Bu kervana Cenk Eren de eklendi. Yüz gerdirme operasyonu geçiren Eren, estetik sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren Paylaşımına ise: "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düştü.

SIRADAKİ VİDEO
Gör'Seul' şov! Serenay Sarıkaya Seul tarzı çok konuşuldu! ''Giyinmeyi unuttu''
18.03.2024Pazartesi
Ünlü kaynana Semra Yücel’in oğlu Ata’yla aşk yaşamıştı! Gelinim Olur Musun Sinem Umaş’ın son haline bakın....
18.03.2024Pazartesi
Yakışıklı oyuncu Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın’la…
17.03.2024Pazar
Yonca Evcimik “dedesinin torunu işte'' Mehmet Ali Erbil'in torununu paylaştı!
17.03.2024Pazar
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'in son halini gören şaştı kaldı! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızıymış!
17.03.2024Pazar
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi 05:38
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi!
18.03.2024Pazartesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama! 00:24
Bakan Bak'tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA