Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek?

Milyonlarca emekli yeni yıla yeni kazançlarla başladı. Önce maaşlara yüzde 49.25 zam yansıtıldı, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ardından bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin lira yapıldı. Emekliler şimdi önce bayram ikramiyelerini alırken, ardından da Temmuz zammından yararlanacak.

KİME, NE VERİLECEK?

İlk ikramiyenin tarihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2-5 Nisan'da yatırılacağını söyledi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tahsis numaralarına göre ödeme günlerinin detaylarını Çalışma Bakanlığı duyuracak. Emekliler 3 bin lira, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği verilenler aylık bağlama oranları üzerinden hesaplanan tutarı, iki aylığı birden olanlar ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme alacak. 31 Mart'a kadar aylık başvurusunda bulunanlara da maaşları bağlanır bağlanmaz bu ödeme yapılacak.

3 TEMMUZ ÖNEMLİ TARİH

Emekliler ikinci ikramiyeyi Haziran ayında alacak. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Bu ödemeden 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. Temmuz ise emekliler için zam ayı olacak. Tüm emeklilerin kök aylıkları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Emekliler zam oranlarını 3 Temmuz'da öğrenecek. Ödemeler de aynı ay içinde yapılacak. SSK'lılar 17-26, Bağ-Kur'lular 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını hesabında görecek. Memur emeklileri ise zam farkı alacak.



MİLYONLARA ZAM TAHMİNİ

Emekliler Temmuz zammını beklerken, ipuçları da geliyor. 5 aylık enflasyon tahminleri yüzde 21 ile 22.68 arasında bulunuyor. Bu tahminlere göre 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21-22.68, memur emeklilerine de yüzde 15.77 (% 10 zam + % 5.24 enflasyon farkı) ile yüzde 17.34 (% 10 zam+ % 6.67 enflasyon farkı) aralığında zam oluşacak. 5 ayda çıkan enflasyona Haziran verisi eklenerek zam oranı belli olacak. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 24, memur emeklileri de yüzde 7.83 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18.61 zam alacak. Ayrıca emekliye refah payı, taban aylık artışı gibi bir iyileştirme yapılması da mümkün.

İLK İKRAMİYE

- 10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

- 2-5 NİSAN: İkramiye ödeme tarihi

- 31 MART: Bugünün sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar bu ödemeyi alabilecek.



İKİNCİ İKRAMİYE

- 16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı

- 10-15 HAZİRAN: Tahmini ikramiye tarihi

- 31 MAYIS: Bugünün sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar bu ödemeyi alabilecek



TEMMUZ ZAMMI

- 1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

- 3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

- 15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

- 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

- 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur'lulara zamlı maaş

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